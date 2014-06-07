В Славянске сейчас около 1,5 тысяч боевиков, костяк составляет российский спецназ

В Славянске находятся около полутора тысяч боевиков, 600 из которых - российские спецназовцы.

Об этом сообщил журналист Юрий Касьянов, который провел месяц на блокпостах под Славянском, передает Info Resist.

По его словам, в настоящий момент подразделения антитеррористической операции не располагают силами, достаточными для уничтожения этой группировки. По мнению журналиста, для успеха операции необходимо продолжать наращивать силы на подступах к Славянску и наносить удары с помощью авиации и артиллерии.

Он также сообщил, что костяк бандформирований на Донбассе составляет российский спецназ - высокопрофессиональные, подготовленные бойцы, прошедшие школу чеченской войны. Формально эти люди могут уже не состоять в рядах Вооруженных сил РФ, они могут приехать как добровольцы, волонтеры, но при этом являются оружием Кремля, направленным против Украины, подчеркнул журналист.

Ранее Авваков сообщал, что во время минометного обстрела блокпоста украинских силовиков в Славянске террористы использовали "живой щит".

Напомним, заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар рассказал, что 7 июня, украинскую границу в Донецкой области прорвала большая колонна техники – 10 БТР, 10 грузовиков, и топливозаправщик с пушкой на прицепе.





