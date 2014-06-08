В Донецке террористы забрали с шахты почти тонну взрывчатки - СМИ

Представители террористической организации ДНР забрали с подземного склада шахты им. Скочинского в Донецке 720 кг взрывчатого вещества аммонита и 360 детонаторов.

Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на источник в ГП "Донецкая угольная энергетическая компания".

На территорию шахты зашли 15 вооруженных боевиков. По словам источника, выдача взрывчатки с подземного склада, могла осуществляться только по наводке.

Кроме взрывчатки, сепаратисты похитили около километра провода.

Напомним, на Донбассе продолжаются провокации террористов и операция против них: больше читайте в спецтеме "Главреда".