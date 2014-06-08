Батальон "Донбасс" показал тренировку добровольцев: опубликованы фото

На полигоне Национальной гвардии в Новых Петровцах, под Киевом, продолжаются активные тренировки добровольцев батальона "Донбасс".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В ведомстве рассказали, что в состав батальона были зачислены 600 добровольцев.

Сейчас идет "строгий качественный отбор, потому войти в состав батальона смогут лишь 460 лучших бойцов".

Напомним, ранее командир батальона Семен Семенченко сообщал, что о своем желании войти в состав батальона заявили 800 человек, 10 из них - бойцы Президентского полка.

"Сюда ехать пока не надо. У нас уже фактически два состава – более 800 человек. До принятия решения командования о формировании еще одного батальона Нацгвардии, принимаю решение о перенаправлении потока патриотов в ряды ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО батальона "Донбасс" (фактически, это партизаны), на базы в Донецкой области", - подчеркнул он.