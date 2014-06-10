Аэропорт Луганска боевики обстреливали из противотанковых ракет: опубликованы фото

Боевики обстреливали аэропорт Луганска из противотанковых управляемых ракет.

Блоггер Сергей Иванов опубликовал на своей странице в Facebook фото остатков противотанковой управляемой ракеты, которые нашли в луганском аэропорту.

"Вот такими девайзами утюжат украинских десантников спевшиеся с "духами" "наши ребята" в луганском аэропорту. Остатки ПТУРовской ракеты (противотанковая управляемая ракета) 99-го года выпуска", — написал Иванов.

"Мирные жители "ЛНР" такие мирные", — добавил он.

Как известно, боевики в Славянске устанавливали на блок-посты ПТУРсы и с удовольствием позировали перед журналистами.