Аэропорт Луганска боевики обстреливали из противотанковых ракет: опубликованы фото

Остатки ПТУРовской ракеты 99-го года выпуска
Блоггер Сергей Иванов опубликовал на своей странице в Facebook фото остатков противотанковой управляемой ракеты, которые нашли в луганском аэропорту.
"Вот такими девайзами утюжат украинских десантников спевшиеся с "духами" "наши ребята" в луганском аэропорту. Остатки ПТУРовской ракеты (противотанковая управляемая ракета) 99-го года выпуска", — написал Иванов.
"Мирные жители "ЛНР" такие мирные", — добавил он.
Как известно, боевики в Славянске устанавливали на блок-посты ПТУРсы и с удовольствием позировали перед журналистами.