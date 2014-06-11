Эксперт считает, что реформы в Раде сейчас проталкивает разве что "Свобода"

После формирования нового Кабинета Министров активность Верховной Рады в вопросах голосования за законы, касающихся проведения реформ, существенно снизилась.

Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев, пишет УНИАН.



"Давайте вспомним, как проходили первые голосования Рады после бегства Януковича. Практически все вопросы принимались конституционным большинством по 300 с лишним голосов. Но касались они в основном кадровых назначений. Как только возникла необходимость голосовать за реальные изменения в стране, активность депутатов резко снизилась. Теперь часто приходится наблюдать картину, когда законопроекты о тех или иных реформах не могут набрать простого большинства и выносятся на голосование по несколько раз, а то и вовсе проваливаются", - отметил Карасев.



В качестве примера он привел законопроект "О восстановлении доверия к судебной системе Украины", предусматривающий люстрацию судей, который выносился на голосование десять раз.



"Причем особенно интересно, что подчас нужные голоса не дают именно бывшие оппозиционные партии, представители которых на Майдане говорили о необходимости кардинальных реформ и очищения власти", - подчеркнул политолог.



При этом он напомнил, что в Верховной Раде существует межфракционное объединение "Платформа реформ", которое совместно с общественными активистами работает над реализацией инициативы "Реанимационный пакет реформ".



"Но даже законопроекты, которые выносятся на голосование в рамках этой инициативы, принимаются со скрипом. Последовательно и в полном составе голосует за все реформистские законы разве что "Свобода", в то же время у их партнеров по коалиции такого единодушия не наблюдается", - отметил Карасев.



По его словам, "Свобода" подала на рассмотрение парламента еще ряд резонансных законопроектов, в том числе проект закона "О проведении люстрации в Украине", которые даже не попадают в повестку дня.



"Эти законопроекты даже не выносятся в сессионный зал, хотя общество в них очевидно нуждается. Особенно в той непростой ситуации, которая сегодня сложилась в Украине", - считает эксперт.