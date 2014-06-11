Губернатор Луганской области обвинила Ефремова в терроризме: просит лишить мандата

И.о. председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина обвинила в причастности к терроризму на Донбассе лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова и других регионалов, и заявила, что настаивает на лишении их мандатов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

При этом Веригина привела доказательства причастности Ефремова к терроризму.

"Видела выступление Горохова в парламенте РФ, который призывает Россию к конкретным действиям против Украины. В президиуме сидит Ефремов. Прямые доказательства причастности данных депутатов к терроризму на востоке", - подчеркнула она.

По ее мнение, именно регионалы расшатывают ситуацию на Луганщине.

"Именно они дестабилизировали обстановку в Луганской области, именно на их совести смерть людей, искалеченные судьбы беженцев. Луганщина и так была на 27 месте в Украине по социально-экономическому развитию, а теперь эти так называемые депутаты, дабы защитить свои бизнес интересы, пытаются превратить Луганскую область в гетто", - подчеркнула Веригина.

"Эти открыто поддерживают агрессию РФ и терроризм на Луганщине. А другие депутаты ПР и коммунисты скрыто финансируют террористические группы в Луганске, Северодонецке", - добавила она.

"Необходимо Верховной Раде лишить мандатов этих депутатов и привлечь к уголовной ответственности. Этого требуют тысячи луганчан. Хватит грабить и уничтожать Луганщину!", - резюмировала Веригина.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что ГПУ проверяет регионала Александра Ефремова на причастность к сепаратизму.