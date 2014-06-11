Лидер донецких террористов пробрался в Россию: встретился с Жириновским

Руководитель "правительства" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин находится в России и уже встретился в Москве с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Об этом сообщил Дэниэл Сэндфорд в своем аккаунте в Twitter.

"Денис Пушилин в Москве", - написал он, разместив фотографию со встречи.

Кроме вышесказанного напомним, что 2 мая Пушилин был объявлен в розыск, и по ходатайству прокуратуры судом предоставлено разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Позже и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что лидерам сепаратистов Донецкой области Денису Пушилину и Александру Бородаю выдвинуты подозрения в создании террористической организации.

Фото: @BBCDanielS