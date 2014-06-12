Ситуация на Донбассе: в Славянске стрельба, под Артемовском боевики напали на фирму Таруты

Ситуация на Донбассе остается сложной. В частности, вечером в среду, 11 июня, в Славянске, захваченном террористами, возобновилась перестрелка между украинскими силовиками и боевиками, которые обустроили огневые позиции в городе и его окрестностях.

Об этом в эфире "Громадського ТВ" с места событий сообщил журналист Дмитрий Гнап, пишет "Украинская правда".

По его словам, в частности, была слышна артиллерийская канонада в районе села Семеновка.

О стрельбе, в том числе, об обстреле позиций силовиков, сообщили и очевидцы в соцсетях.

В то же время, днем в среду вооруженные люди, предположительно из так называемого "Горловского гарнизона Народного ополчения Донбасса", совершили нападение на ООО "Бахмутский аграрный союз" в селе Новолуганское Артемовского района.

Одним из акционеров "БАСа" является нынешний губернатор Донецкой области Сергей Тарута, пишет Gorlovka.ua.

Во время нападения были обстреляны три автомобиля на территории предприятия, одну машину сожгли. Из административного здания вынесли часть техники: компьютеры, принтеры, телевизоры. Все это происходило на глазах сотрудников, но никто из них не пострадал, хотя угрозы в их адрес звучали.

"Бахмутский аграрный союз" занимается производством подсолнечного масла, комбикормов, смесей для кормления крупного рогатого скота и домашней птицы.

Одним из учредителей предприятия с долей в 28% является нынешний губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

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