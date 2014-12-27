Аксенов рассказал Крыму, когда "умные головы" решат проблему Visa и MasterCard

Представитель российских оккупантов в Крыму Сергей Аксенов рассказал, что замена международным системам Visa и MasterCard будет найдена до начала курортного сезона.

Об этом передает ТАСС.

По мнению Аксенова, прекращение работы в Крыму международных платежных систем ускорит переход полуострова на российскую платежную систему.

Также он понадеялся на то, что в России есть "умные головы", которые в состоянии решить эту проблему, а оккупационные власти готовы оказывать содействие.

Напомним, 26 декабря крупнейшие международные платежные системы прекратили обслуживание российских банков на территории полуострова.

Еще одним знаковым событием вчерашнего дня стало прекращение автобусного и железнодорожного сообщения Украины с Крымом, а также массовое отключение электричества на территории полуострова.

Интересно, что Аксенов, комментируя отключение электричества, предложил "перетерпеть" и обвинил во всем "врагов".