"Военкомы" продолжают гнать в "армию" боевиков: в дефиците военные специальности

На временно оккупированной территории на юге Донецкой области, боевики продолжают вести "мобилизационные мероприятия".

Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В нескольких городах на юге Донецкой области продолжаются "мобилизационные мероприятия".

Новоназначенные "военкомы" обзванивают граждан, имеющих остродефицитные для российско-террористических войск ВУСы (военно-учетные специальности). Однако на протяжении последних 5 дней в целом удалось "мобилизовать" лишь порядка 25 человек", - пишет эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что попытки главарей ДНР сколотить на оккупированной местными боевиками, иностранными наемниками и российскими военными территории Донецкой области "армию" провалились.

Эксперт также отмечал, что в Донецке жилые дома, которые были оставлены горожанами и непосредственно прилегающие к линии противостояния между террористами, российскими войсками и украинскими силовиками, подвергаются перманентному мародерскому разграблению со стороны боевиков.

По его информации, в ходе борьбы за "добычу" между мародерами возникают конфликты, сопровождающиеся перестрелками.

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