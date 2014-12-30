"Военкомы" продолжают гнать в "армию" боевиков: в дефиците военные специальности

Боевики на протяжении последних 5 дней "мобилизовали" лишь порядка 25 человек.
На временно оккупированной территории на юге Донецкой области, боевики продолжают вести "мобилизационные мероприятия".
Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В нескольких городах на юге Донецкой области продолжаются "мобилизационные мероприятия".
Новоназначенные "военкомы" обзванивают граждан, имеющих остродефицитные для российско-террористических войск ВУСы (военно-учетные специальности). Однако на протяжении последних 5 дней в целом удалось "мобилизовать" лишь порядка 25 человек", - пишет эксперт.
Ранее Тымчук сообщал, что попытки главарей ДНР сколотить на оккупированной местными боевиками, иностранными наемниками и российскими военными территории Донецкой области "армию" провалились.
Эксперт также отмечал, что в Донецке жилые дома, которые были оставлены горожанами и непосредственно прилегающие к линии противостояния между террористами, российскими войсками и украинскими силовиками, подвергаются перманентному мародерскому разграблению со стороны боевиков.
По его информации, в ходе борьбы за "добычу" между мародерами возникают конфликты, сопровождающиеся перестрелками.
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