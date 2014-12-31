Россияне срочно окапываются под Дебальцево, маскируют бронетехнику

Боевики и российские военнослужащие проводит экстренные оборонительные мероприятия в районе южнее Дебальцево Донецкой области.

Об этом сообщает координатор группы, нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На передний край подтягиваются противотанковые средства, маскируется бронетехника, размещаются дополнительные огневые средства",- пишет он.

Ранее Тымчук отмечал, что боевиков и российских военнослужащих продолжает сосредотачивать артиллерию и бронетехнику и танки на Первомайско-Артёмовском направлении рядом с буферной зоной.