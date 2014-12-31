Порошенко передал армии арсенал техники: танки, вертолеты и гаубицы, опубликованы фото

Президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львов передал военнослужащим около 100 единиц военной техники и вооружения.

Об этом президент написал в своем Facebook.

Кроме того, Порошенко вручил сертификаты на два отремонтированных вертолетов Ми-8, которые были сняты с баланса ГУД и безвозмездно переданы Минобороны для нужд армии.

"Президент может обойтись без вертолетов, армия - нет", - подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня есть основания гордиться и украинским войском, и украинской оборонной промышленностью. Среди техники, которая была передана, - танки Т-64БВ, 203-мм самоходные гаубицы "Пион", машины управления, бронеавтомобили КрАЗ "Спартан", вертолеты Ми-8 и Ми-2, санитарные автомобили, штурмовые винтовки "Форт".

Также среди техники есть и станции контрбатарейной борьбы американского производства.

Напомним, оветник президента Юрий Бирюков сообщал, что украинская армия получила на вооружение очередную партию новых КРАЗов, броневиков и танков.