Медведев "выбил" для боевиков "Грады", пушки и бойцов спецназа - СМИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал боевикам в оккупированных районах Донбасса военную технику и военных специалистов.

Об этом заявил один из главарей луганских боевиков Павел Дремов по прозвищу "Батя" в секретном телефонном разговоре со своим подчиненным, перехваченной сотрудниками СБУ, пишет ТСН.

"Ну что, выбил "Грады" нам, пушки выбил и выбил официальное извинение Плотницкого. Он прилетает из Москвы и извиняется перед "первым казачьим полком" по телевизору", - сказал Дремов и добавил, что им были обещаны также танки.

Кроме того, Дремов сообщил, что российский премьер пообещал на официальном уровне пригласить детей из Горловки и Стаханова на кремлевскую елку.

Как известно, Медведев считает отмену внеблокового статуса Украины потенциальной военной угрозой для России.

Видео: 5 канал