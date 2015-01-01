Боевики увеличили количество обстрелов позиций сил АТО, ранены трое военных: карта зоны АТО

За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 23 обстрела позиций украинских военных.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За последние сутки было 23 обстрела с целью провокации", - сказал Лысенко.

Также, по его словам, "за минувшие сутки зафиксирована активизация деятельности бандформирований и их многочисленные попытки спровоцировать украинских военных с целью обвинения украинской стороны в нарушении режима тишины".

Как отметил Лысенко, "по данным разведки, в среде боевиков увеличиваются противоречия на почве подчинения разным руководящим центрам и неудовлетворение своим денежным обеспечением".

Лысенко также сообщил, что за последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое военнослужащих.

"За последние сутки в результате провокационных обстрелов ранены трое украинских военнослужащих. Погибших нет", - сказал Лысенко.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия и минометов.