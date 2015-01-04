Завтра в Берлине состоится новая встреча по Донбассу в "нормандском формате"

Россия подтвердила свое участие в завтрашней встрече в "нормандском формате".

Об этом со ссылкой на информированный источник передает ТАСС.

Представлять Кремль на переговорах в Берлине будет директор одного из департаментов МИДа.

"Российскую сторону на встрече в Берлине будет представлять директор Второго департамента стран СНГ МИД Виктор Сорокин", - сказал источник.

Накануне немецкий дипломат сообщил, что ближайшая встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться 5 января в Берлине на уровне политических директоров.

По его словам, встреча на уровне министров иностранных дел может также пройти в ближайшее время.

Напомним, в конце декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что переговоры в "нормандском формате" на высшем уровне планируется провести в Астане 15 января.