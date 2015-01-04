Завтра в Берлине состоится новая встреча по Донбассу в "нормандском формате"

На встрече представители Украины, России, Франции и Германии обсудят ситуацию на Донбассе.
Россия подтвердила свое участие в завтрашней встрече в "нормандском формате".
Об этом со ссылкой на информированный источник передает ТАСС.
Представлять Кремль на переговорах в Берлине будет директор одного из департаментов МИДа.
"Российскую сторону на встрече в Берлине будет представлять директор Второго департамента стран СНГ МИД Виктор Сорокин", - сказал источник.
Накануне немецкий дипломат сообщил, что ближайшая встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться 5 января в Берлине на уровне политических директоров.
По его словам, встреча на уровне министров иностранных дел может также пройти в ближайшее время.
Напомним, в конце декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что переговоры в "нормандском формате" на высшем уровне планируется провести в Астане 15 января.