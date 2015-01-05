Эксперт о нормандском формате: иногда Путин слушает мнение Меркель и Олланда

5 января 2015, 14:27

Нужно договариваться и искать выходы, говорит Фесенко

Владимир Путин и Франсуа Олланд

Начавшиеся в Берлине консультации представителей МИДов Украины, России, Франции и Германии, которые должны предшествовать встрече глав государств в казахской Астане в "нормандском формате", не принесут никаких гарантий урегулирования ситуации на Донбассе. В то же время президент РФ Владимир Путин иногда готов воспринимать мнение президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

По его словам, нет никаких гарантий, что хоть какой-то из форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе даст хоть какой-то результат.

"Нет никаких гарантий!  Мировая практика знает массу примеров, когда переговоры по урегулированию таких конфликтов, как на востоке Украины, продолжались годами. Но, в любом случае, переговоры – это лучше, чем война. Все-таки сейчас не такая война, как была у нас в августе, это все-таки вариант получше, и есть некоторый прогресс. Альтернативы нет: если не переговоры, то война", – подчеркнул эксперт.

"И Украина, и Россия сейчас понимают отсутствие альтернативы переговорам. Нужно договариваться и искать выходы. Пока что мы оказались в тупике в переговорном процессе. "Минский формат" зашел в тупик. Россия и сепаратисты этому поспособствовали, сорвав минские договоренности выборами 2 ноября. Наши западные партнеры – США и ЕС – откровенно сказали, что необходимо возобновлять минские переговоры и искать выход из тупика, в который они зашли. Тут и понадобится "нормандский формат", – считает Фесенко.

По его мнению, россияне стремятся разговаривать со США напрямую, поэтому их не устраивает "женевский формат". "А вот "нормандский формат" Россию устраивает. К тому же, он оказался более эффективным в том смысле, что к Меркель и Олланду, руководству Франции и Германии, Путин иногда готов прислушиваться, воспринимать их мнение и позицию", – говорит политолог.

"Лидеры ведущих европейских стран могут влиять и на нас эффективно. И к их мнению, даже если оно нам не особо нравится, мы вынуждены прислушиваться, - подчеркнул Фесенко. – Поэтому "нормандский формат" – это способ выведения из тупиковой ситуации переговорного процесса. Так было и в октябре, когда в переговорах по газу участие европейцев сыграло решающую роль. Не было бы участия европейцев – не было бы договоренности. Сейчас участие руководства Франции и Германии тоже дает шанс, чтобы, наконец, были достигнуты какие-то договоренности".

"Но следует помнить, что, к сожалению, как показывает практика переговоров, часто иногда мало даже подписанных документов – необходимо, чтобы они выполнялись. Поэтому я не советую ожидать большого прорыва. "Формулы мира" сейчас нет, и я не уверен, что в ближайшее время она появится. Однако даже путь к замораживанию конфликта будет долгим, как минимум, несколько месяцев", - считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

"Встреча в Берлине – это не тот уровень встречи в "нормандском формате", на котором будут приниматься какие-то решения. От берлинской встречи не нужно ничего ожидать, потому что она является подготовительной к встрече на высшем уровне в Астане. А в Астане могут к чему-то договориться, хотя опять-таки никаких гарантий нет. Нужна система переговоров на разных уровнях, когда параллельно будет использоваться и минский, и женевский формат, и технические переговоры в зоне конфликта", - подытожил политолог.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 5 января, в Берлине началась встреча по Донбассу в "нормандском формате".

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