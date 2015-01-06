Стало известно, сколько украинцев в этом году могут призвать в армию

Главный военный прокурор - заместитель генпрокурора Анатолий Матиос заявил, что на протяжении новых трех волн мобилизации в ряды армии Украины планируется призвать 200 тыс. человек.

Об этом он сообщил в Черновцах во время представления нового прокурора Черновицкой области, пишет УНИАН.

"Уже могу вам сказать, что предусмотрена в течение четвертой волны мобилизация в количестве 100 тыс. человек, следующая - 50 тысяч и шестая волна - также 50 тысяч", - отметил Матиос.

"Там есть своя технология подсчета, почему такое большое количество. Но скажу, что это очень много. 210 дней в текущем году будет происходить мобилизация на военную службу", - сказал главный военный прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году Украину ожидают три волны мобилизации и восстанавливается призыв в армию. Отметим, что первая из них стартует 20 января и будет длиться 90 дней.