В Минобороны сообщили о мобилизации в 2015 году: будет два этапа

В 2015 году планируется мобилизовать 50 тыс. человек, при необходимости - 104 тыс. человек, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Об этом передает ЛІГАБізнесІнформ.

Полторак сообщил, что мобилизацию планируется провести в два этапа - 24 тысяч человек и 26 тысяч человек. По словам министра, первый этап призыва начнется 20 января, сказано в сообщении.

Планируется, что мобилизованные будут проходить подготовку в течение 90 дней. В случае необходимости может быть проведена дополнительная мобилизация весной-летом 2015 года, говорится в информации.

Министр подчеркнул, что общая цифра тех, кто может быть мобилизован в случае крайней необходимости - 104 тысячи человек."О цифре 200 тысяч мне ничего неизвестно", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев в этом году могут призвать в армию.