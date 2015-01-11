80% случаев нарушения режима прекращения огня происходит вокруг донецкого аэропорта - ОБСЕ

Специальная наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что 80% случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе происходит вокруг донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, опубликованном 9 января, пишет УНИАН.

8 января во время очередной встречи в совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня в Дебальцево (55 км на северо-восток от Донецка) представитель Генштаба ВС Украины, генерал-майор Александр Розмазнин и представитель ВС России, генерал-майор Александр Вязников сообщили, что ситуация с безопасностью, особенно в подконтрольных боевикам из ДНР, районах значительно ухудшилась в последние 24 часа.

"Они сообщили, что в предыдущие 24 часа по состоянию на 8.00 8 января было зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

37 нарушений было зафиксировано на подконтрольной террористам территории ДНР/ЛНР и 29 - на подконтрольной украинской власти территории.

"80% случаев зафиксировано в Донецком аэропорту или вокруг него. Остальные нарушения были в подконтрольном украинской власти Дебальцево или на территориях, которые находятся под контролем ЛНР", - отмечается в сообщении.

Розмазнин заявил, что о дальнейших шагах выполнения Минских договоренностей по соблюдению режима прекращения огня должно быть договорено 15 января в Астане (Казахстан).

"Украинский генерал-майор также сообщил, что готов к организации совместных патрулей в рамках совместного центра по контролю и координации, как только это будет согласовано на политическом уровне", - сообщает ОБСЕ.

По словам Розмазнина, представители властей Украины и представители ЛНР обсуждают вопрос отвода тяжелого вооружения.

Миссия ОБСЕ отмечает, что представитель ЛНР в совместном центре по контролю и координации заявил, что "лидеры ЛНР" готовы продолжать работать со второй фазой имплементации Минского меморандума.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что в Рождественскую ночь продолжалось нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Было зафиксировано 42 нарушения.

В штабе АТО 10 января сообщили, что за ночь незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции украинских военных