Начался чат с Алексеем Гаранем: "каникулы" в Песках и на метеостанции донецкого аэропорта

На сайте "Главред" начался чат с научным директором Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессором Алексеем Гаранем. Известный политолог провел две недели, новогодние праздники и каникулы, в одной из самых горячих точек зоны АТО – селе Пески, а также побывал на метеостанции донецкого аэропорта. О своей поездке на передовую, общении с украинскими военными и "киборгами", впечатлениями о том, как соблюдается "перемирие", Алексей Васильевич расскажет во время чата.

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