Порошенко назвал ключевые задания властей Украины на этот год

Президент Петр Порошенко заявил, что ключевыми заданиями властей Украины на 2015 год являются защита страны и укрепление обороноспособности.

Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с главами ОГА в Киеве, пишет УНИАН.

"Главное, что мы должны сделать в этом году, это защитить страну, укрепить обороноспособность нашего государства, сделать невозможным наступление агрессора вглубь украинской территории", - сказал глава государства.

Кроме того, власти должны "реинтегрировать Донбасс, часть оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину, гарантировать мир и возвращение суверенитета над всей территорией украинского государства".

Обратим внимание, что, по словам Президента, также не менее важным является продолжение реализации в стране экономических и социальных реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко подписал указ о проведении трех этапов мобилизации в 2015 году.