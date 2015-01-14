Порошенко подписал указ о трех волнах мобилизации в этом году

В среду, 14 января, Президент Петр Порошенко подписал указ о проведении трех этапов мобилизации в 2015 году.

Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с главами ОГА в Киеве, УНИАН.

"Я подписываю этот указ и передаю его в парламент", - сказал глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что первый этап мобилизации стартует 20 января и продлится 90 дней.

Главный военный прокурор - заместитель генпрокурора Анатолий Матиос сообщал, что на протяжении новых волн мобилизации в ряды армии Украины планируется призвать 200 тыс. человек.