Порошенко назначил своим представителем в Раде бывшего главу Нацбанка

Глава государства Петр Порошенко подписал указ о назначении новым представителем президента в Верховной Раде Степана Кубива.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Порошенко отметил, что избрал своим представителем в парламенте именно Кубива, поскольку уверен в том, что тот справится с вызовами, стоящими сегодня перед государством, и "сможет обеспечить эффективную координацию и взаимодействие между президентом, Верховной Радой, коалицией и правительством". "Уверен, что активная законотворческая работа и активная публичная позиция относительно представления президента являются вашими сильными качествами", – подчеркнул Порошенко.

Кубов поблагодарил главу государства за доверие и сказал, что понимает задачи, которые стоят перед ним в новой должности, в частности, относительно единства ветвей власти, усиления сотрудничества фракций, которые объединились в коалицию. "Будем эффективно внедрять государственническую линию президента, Верховной Рады и правительства. Мы едины, и как можно скорее должна быть эффективная работа", – сказал он.

Порошенко поблагодарил Руслана Князевича за эффективный, самоотверженный труд в должности представителя президента в ВР. "Вашими усилиями нам удалось провести целый ряд судьбоносных законодательных решений, которые были инициированы президентом и которые обеспечили начало чрезвычайно важных реформ", – сказал глава государства, отметив подготовку к ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС, ряд законов, касающихся судебной реформы, дерегуляции, борьбы с коррупцией.

Отметим, что во время Революции достоинства, Кубив был комендантом Евромайдана.

Напомним, ранее сообщалось, что глава НБУ Кубив написал заявление об отставке.