Береза о снятии депутатской неприкосновенности: народ "разведут"

Нардеп Борислав Береза считает, что внесенный Президентом в Верховную Раду законопроект №1776 "О внесении изменений в Конституцию о лишении депутатской неприкосновенности" не будет принят.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Верх лицемерия - это предложить снять неприкосновенность со всех, кроме президента. А Майдан расстреливал президент Янукович (Виктор Янукович - ред.) или парламент? А власть узурпировал президент Янукович или парламент? Так почему же эта должность остается неприкосновенной?", - отметил он.

"Или все же так важно "похоронить" последних независимых депутатов? Ведь никто не мешал арестовать всех тех, кто еще недавно не был нардепом и не имел неприкосновенность… Но есть договорняки. Снятие неприкосновенности нужно для того, чтобы в парламенте не было несогласных", - считает Береза.

По его словам, "самое противное, что коллеги по парламенту улыбаются по этому поводу".

"Они понимают, как "разведут" народ. Согласно процедуре должно быть два слушания. На первом голоса наберут. А вот затем мы увидим альтернативный законопроект. И голоса типа разделятся", - добавил нардеп.

"И каждый депутат будет уверять своего избирателя, что он голосовал же, но он не виноват в том, что закон не набрал голосов. А за изменения в конституцию необходимо 300 голосов. Вы готовы к тому, что вами очередной раз манипулируют?", - резюмировал народный избранник.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом законопроект №1525 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы и вопросов социальной защиты граждан Украины, которые проходят военную службу во время особого периода".