В Харькове открылся офис "борцов с фашизмом": воин-освободитель зовет

В Харькове открылся офис организации "Исход", которая намерена "бороться с фашизмом".

Об этом в своем Facebook сообщил активист Дмитрий Снегирев.

"В Харькове открылся офис пророссийской организации "Исход", активисты которой намерены бороться с "фашизмом" и "нацизмом", - отметил он.

Кроме того, "Наталия Лапина, которая является одним из членов организации "Исход", пишет, что главная задача организации – не дать сделать из Харькова нацистский город".

"Воин-освободитель зовет нас в бой с фашистами, засевшими в высоких кабинетах. Наша задача не дать сделать из Харькова нацистский город", - написала она.

Также Снегирев опубликовал адрес харьковского офиса "освободителей": Харьков, проспект Ленина,56, комната 525.

Напомним, в начале весны организованные пророссийские выступления состоялись в Донецке, Луганске и Харькове.

Сепаратистам удалось захватить здания ОГА во всех трех городах, но позже из здания в Харькове "освободителей" убрали.