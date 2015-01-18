Путин решил "помочь" Украине советом: отправил послание Порошенко

Президент РФ Владимир Путин отправил главе украинского государства Петру Порошенко письменное послание, в котором предложил обеим сторонам конфликта на Донбассе план отвода тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В то же время он уточнил, что послание якобы было направлено Порошенко в ночь с четверга, 15 января, на пятницу.

"За последние дни Россия последовательно прилагала усилия в качестве посредника по урегулированию конфликта", - заверил Песков.

"В частности, в ночь с четверга на пятницу президентом России Владимиром Путиным было направлено письменное послание Президенту Украины Петру Порошенко, в котором обеим сторонам конфликта предлагался конкретный план отвода тяжелой артиллерии", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, оно было получено главой украинского государства утром в пятницу.

"К сожалению, украинская сторона отказалась от предлагавшегося плана и не выступила с какими-либо встречными предложениями...", - отметил Песков.

Напомним, ранее советник министра обороны по обмену пленными Василий Будик заявил, что президент РФ Владимир Путин отдал российским войскам приказ перейти в наступление на Донбассе.