ОБСЕ призвала прекратить цикл смертоносного насилия на Донбассе, а Путин пообещал помочь

Россия готова совместно с ОБСЕ организовать контроль над прекращением огня на Донбассе. В свою очередь председательствующий в ОБСЕ Ивица Дачич призвал все стороны конфликта "немедленно положить свои усилия на деэскалацию напряженности.

Как говорится в послании президента России Владимира Путина к украинскому лидеру Петру Порошенко, Россия готова совместно с ОБСЕ контролировать прекращение огня на Донбассе, пишет РИА Новости.

"Предлагаю, чтобы обе стороны, как украинские силовые структуры, так и ополченцы Донбасса (ДНР и ЛНР), приняли неотложные меры к прекращению взаимных обстрелов, а также немедленному отводу сторонами конфликта средств поражения калибром свыше 100 миллиметров на дальности, установленные Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, исходя из фактического прохождения линии соприкосновения согласно прилагаемой карте", — говорится в послании.

Между тем, в своем заявлении председатель ОБСЕ, первый вице-премьер-министр, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич относительно обострения ситуации в зоне проведения АТО, в частности в аэропорту Донецка сказал, что цикл насилия со смертельным исходом и дальнейшая эскалация военных действий в зоне конфликта на Донбассе не может продолжаться, пишет Украинская правда.

В заявлении он резко осудил применение силы и призвал все стороны в Украине использовать максимальную сдержанность и работать в направлении достижения устойчивого прекращения огня.

"Все стороны должны воздерживаться от воинственности, запугивания и провокационных действий", - заявил председательствующий в ОБСЕ.

При этом он призвал все стороны конфликта "немедленно положить свои усилия на деэскалацию напряженности, соблюдать прекращение огня и активно взаимодействовать с ОБСЕ по достижению полного осуществления Минских договоренностей".

"Все спорные вопросы должны быть решены контактной трехстороннего группой не на поле битвы", - добавил Дачич.

При этом он призвал все стороны конфликта "уважать безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин направил Порошенко письменное послание, в котором предложил обеим сторонам конфликта на Донбассе план отвода тяжелой артиллерии.