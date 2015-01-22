Журналист об уходе сил АТО из аэропорта: все не зря, армия научилась воевать - пора побеждать

Для Украины оборона донецкого аэропорта имела такое же значение, какое для Франции имело сражение при Вальми в 1792-м году. А уход сил АТО из разрушенного терминала ничего не меняет в военной стратегии.

Об этом главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook.

"Разные страны, разные ситуации, разные революции. Но значение одно - это доказательство обороноспособности и жизнестойкости новой свободной нации", -считает он.

"И все это не зря - ни одна капля крови. Война продолжается. И то, что мы оставили руины нового терминала совершенно ничего не меняет в военной стратегии. Борьба продолжается, и ради памяти тех, кто сражался до конца в новом терминале, мы будем сражаться и мы победим", - уверен журналист.

По его словам, украинская армия обязана наконец-то провести работу над ошибками: "Потому что весной степи Донбасса покроет "зеленка", появятся возможности для скрытного перемещения и маневра, и боевые действия будут продолжены".

"Нам надо строить армию - как систему, как институт, как механизм. И когда мы построим армию, придет время побед. Говорю вам это не как журналист, а как любитель военной истории - такое уже бывало не раз", - напомнил Бутусов.

"Война это столкновение систем. У нас много великолепных людей приближают победу на фронте и в тылу, нас миллионы, и с каждым днем мы сражаемся за свободу все более последовательно и системно", - пишет главный редактор, неоднократно бывавший в зоне АТО.

"Украинская армия научилась воевать - теперь нам пора научиться побеждать, - пишет журналист. - Но воевать научились бойцы, и мы платим за эту науку большой кровью и большим горем. Мы должны почтить память героев и никогда не повторять ошибки. Мы обязаны сделать так, чтобы больше за эти уроки не надо было отдавать жизни лучших патриотов и прекрасных людей".

Напомним, ранее Бутусов объяснил, почему силы АТО ушли из донецкого аэропорта.

Справка. Сражение при Вальми — битва у деревушки Вальми в Северной Франции, произошедшая 20 сентября 1792 года в ходе Войны первой коалиции, ставшей частью Французских революционных войн. Силы французской Армии Север под командованием Франсуа Дюмурье и французской Армии Центр под командованием Франсуа Кристофа Келлермана остановили продвижение прусской армии под командованием Карла Вильгельма Фердинанда, герцога Брауншвейгского к Парижу.

Также известное как канонада при Вальми, артиллерийское сражение оказалось тактически безрезультатным, но стратегически важным как доказательство жизнеспособности Французской революции. Несмотря на минимальные потери (менее 500 человек с обеих сторон) и неубедительные тактические последствия, битва при Вальми считается одним из наиболее значимых сражений Французских революционных войн, став первым триумфом новых, революционных армий Франции и ознаменовав начало возрождения её военного могущества, которое продлилось почти четверть века.

фото: wikipedia.org