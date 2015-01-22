Турчинов: в ближайшее время Россия может начать мощное наступление

Постоянное увеличение вдоль линии соприкосновения сил и средств противника, "в частности, подтягивание на передовую кадровых частей Вооруженных Сил Российской Федерации дает основание прогнозировать проведение в ближайшее время врагом мощных наступательных операций", заявил секретарь СНБО А.Турчинов.

Об этом передает пресс-служба СНБО.

По его словам, ситуация вокруг донецкого аэропорта остается наиболее сложной. Фактически полностью уничтожен новый терминал, но украинские военные укрепили свои позиции в районе населенного пункта Пески и нанесли врагу серию очень сильных ударов.

По его словам, были уничтожены коммуникации и транспортные развязки, которые позволяли быстро подводить бронетехнику фактически непосредственно в аэропорт.

"Кроме того, - отметил Александр Турчинов, - ситуация стабилизирована и на юге, где накануне была попытка прорвать нашу оборону в районе 31 и 29 блокпостов".

Украинские военные в районе аэропорта ежедневно проявляют настоящий героизм, защищая Украину под шквальным огнем. Особенно Александр Турчинов отметил подвиг "киборгов", "которые даже ценой собственной жизни сознательно пошли защищать страну в наиболее опасном месте развязанной против нас войны".

Как отметил Александр Турчинов, главный вопрос для военного командования сегодня - "не только укрепление нашей обороны, но и реализация мероприятий, которые должны заставить врага прекратить кровавые провокации".

Напомним, ранее сообщалось, что россияне перебрасывают пехоту и бронетехнику южнее Донецка: создают угрозу Мариуполю.

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