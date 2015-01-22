ОБСЕ возмущен допросом пленных "киборгов" российскими "журналистами"

Репортаж "журналистов" российского телеканала LifeNews об украинских военных, попавших в плен в аэропорту Донецка, возмутил представителей ОБСЕ.

Об этом заявила глава комитета ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович в своем Твиттере.

"Нэтичный и неприемлемый репортаж LifeNews. Это – злоупотребление правами и привилегиями журналистов", - написала она.

Нэтичный и неприемлемый репортаж @lifenews_ru. Это – злоупотребление правами и привилегиями журналистов http://t.co/czJ9C69O8u #Ukraine — Dunja Mijatovic (@OSCE_RFoM) 22 января 2015

Как сообщал "Главред", в Сети было опубликовано видео допроса, который российский "журналист" устроил раненому украинцу, захваченному в плен боевиками возле донецкого аэропорта.