Путин "закусил удила" и пытается уничтожить армию Украины - волонтер

Волонтер сообщества "Армия SOS", блогер Юрий Касьянов прокомментировал конфликт на Донбассе, заявив, что президент РФ Владимир Путин пытается уничтожить армию Украины.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Путин закусил удила и, во что бы то ни стало, пытается нанести нам очень серьезный удар, разрушить нашу обороноспособность, фактически уничтожить армию", - отметил волонтер.

По его мнению, после этого глава РФ "будет садиться за стол переговоров и, под угрозой дальнейшей оккупации Украины, будет требовать снятия санкций, признания этих так называемых республик, возможно, в составе Украины, но на правах так называемой широкой федерализации".

"Он будет требовать каких-то новых выборов местных властей на юго-востоке Украины, чтобы получить своих сателлитов на нашей территории. Он будет требовать коридор в Крым", - добавил Касьянов.

"Но все это он будет требовать только после того, как ему удастся уничтожить наши Вооруженные Силы. Надеюсь, что этого не произойдет. Мы будем делать все для того, чтобы этого не случилось", - резюмировал он.

Напомним, ранее российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что в ближайшее время Россия, скорее всего, не решится на военное вторжение в Украину.