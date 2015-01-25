Жители Станицы и Счастья пережили настоящий ад - Москаль

Прошлой ночью, 24 января, города и села Луганской области подверглись интенсивным обстрелам. Жители Станицы и Счастья пережили за вчерашний день и прошлую ночь настоящий ад .

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"Жители Станицы и Счастья пережили за вчерашний день и прошлую ночь настоящий ад. Разрушены дома, разбита инфраструктура, отсутствует тепло, свет, вода, погибшие люди - все это последствия "русского мира", который Россия через наемников и своими регулярными войсками несет соседям за то, что они хотят жить в нормальной независимой стране", - подчеркнул Москаль.

"Обстрелы из артиллерии, минометов и "Градов" не прекращались всю ночь, были лишь небольшие (на 20 - 30 минут) перерывы. Выставленные на холме за Сиверским Донцом (контролируемая боевиками территория) установки "Град" и пушки, стреляющие по жилым кварталам прямой наводкой, видно невооруженным глазом. В поселке десятки поврежденных и разрушенных домов, некоторые горят до сих пор", - отметил Москаль.

По его информации, из-за боевых действий спасатели не могут выехать и тушить пожары.

Москаль также сообщил, что в Станице сейчас нет ни света, ни газа, ни воды, ни тепла.

"Интенсивным обстрелам в течение ночи подвергся также г. Счастье, последний произошел сегодня в 6.45. Стреляли из "Градов" и артиллерии боевики со стороны оккупированной ЛНР с.Веселая Гора. На трех улицах в центральной части разрушены и повреждены жилые дома, под обломками одного из них (по ул. Советской) погибла хозяйка - 58-летняя женщина", - добавил луганский губернатор.

По его словам, полгорода обесточено из-за обрыва линий электропередач. Снарядами разбит центральный коллектор, потому значительная часть Счастья осталась без центрального тепла.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты на Донбассе.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".