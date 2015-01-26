Эксперт назвал цель Путина в Украине и причины обстрела Мариуполя

Целью президента РФ Владимира Путина в Украине является попытка усадить Киев за стол переговоров с террористами ДНР и ЛНР, таким образом легализовав их присутствие на Донбассе.

Об этом российский экономист, старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона Андрей Илларионов рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Главная цель Путина – попытаться заставить украинские власти сесть за стол переговоров с террористами, тем самым легализовав их во внутриукраинском контексте. Используемые методы "убеждения" хорошо известны по старинной методичке КГБ – подкуп, шантаж, угроза убийством и убийство. Так было во время оккупации Крыма, при захвате зданий государственных органов на Донбассе, при наступлении 24 августа 2014 года и иловайского окружения, так было и при сдаче донецкого аэропорта. Тот же подход применен и при обстреле Мариуполя", - говорит эксперт.

"Очевидно, поначалу предполагалось "попугать" жителей крупного города, чтобы под угрозой более страшных результатов от будущих обстрелов заставить украинские власти отступить и начать переговоры с террористами. Однако произошел так называемый "эксцесс исполнителя" – погибших в результате теракта оказалось намного больше, чем "планировалось". Поэтому срочно был дан отбой на последующие действия, а Захарченко, только что торжественно провозгласивший начало "наступления на Мариуполь", был вынужден развернуться на 180 градусов", - напомнил Иларионов.

"Вместо "успешного принуждения к миру с террористами" получилась жесткая реакция со стороны мирового сообщества. Путин вынужден взять паузу, пусть и ненадолго. Продолжать обстрелы и наступление на том же участке фронте сейчас он, скорее всего, не будет. Вместо этого перенесет основную тяжесть давления на два других направления – на Дебальцево в Донецкой области и на Счастье в Луганской области. Дебальцево – важный транспортный узел, позволяющий существенно упростить транспортную схему ДНР и ЛНР. В Счастье находится электростанция, снабжающая теплом Луганск", - рассказал эксперт.

Напомним, по мнению западных СМИ, Путин откажется от Украины, если Европа поможет Киеву выстоять.