Россия помогает украинцам "косить" от мобилизации: изменила законодательство

Федеральная миграционная служба России продлила сроки пребывания в России гражданам Украины призывного возраста на срок более 90 суток.

Об этом передает ТАСС.

"Для продления срока законного пребывания в России гражданам Украины необходимо до истечения 90 дней с момента въезда на российскую территорию обратиться в подразделение ФМС России по месту временного пребывания. Срок временного пребывания будет продлеваться неоднократно на последующие периоды в 90 дней", - говорится в сообщении ФМС, которое цитирует агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин подстрекает украинцев "откосить" от мобилизации в России.