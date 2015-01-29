Семенченко назвал две главные проблемы мобилизации

Народный депутат и командир "Донбасса" Семен Семенченко прокомментировал ход мобилизации в Украине, назвав две ее главные проблемы.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Две главные проблемы мобилизации - дураки и дороги", - отметил политик.

"Дураки, которые руководят теми людьми, которые должны организовывать призыв и которые призывают людей, не мотивированных к службе. Я не имею в виду всех, я имею в виду основное руководство", - добавил Семенченко.

По его словам, "есть очень много опытных кадровых офицеров, которые понимают, что нельзя работать с немотивированными людьми, в то время как куча добровольцев сидит на месте и не может найти себе применение".

"А дороги, по которым в наш разум внедряется всякий информационный бред, с помощью которого срывается мобилизация, подрывается доверие как к командирам, так и к добровольческому движению", - подчеркнул командир "Донбасса".

"В этом участвуют многие наши отечественные СМИ, совсем забыв о том, что если в Киеве тихо и спокойно, то это не значит, что в стране нет войны. Таких слухов много: всех пустят на мясо, армия растлена и так далее и тому подобное. Потому дураки и дороги - две основные проблемы мобилизации", - сказал нардеп.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что спецслужбы России готовят акции, направленные против мобилизации в Украине.