В Раде предложили сажать на 8 лет за призывы "откосить" от армии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об ответственности за публичные призывы к уклонению от призыва по мобилизации)" (№ 1886).

Авторами законопроекта являются народные депутаты Борис Филатов и Антон Геращенко, однако текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента, сообщает УНИАН.

Геращенко на своей странице в Facebook написал, что законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 336-1 "Публичные призывы к уклонению от призыва по мобилизации".

В соответствии с предложенной статьей, публичные призывы к уклонению от призыва, а также распространение, изготовление или хранение материалов с призывами к совершению таких действий, караются ограничениям свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией и уничтожением соответствующих материалов, а также конфискацией средств (орудий) их изготовления и распространения. Действия, совершенные лицом - представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, в том числе социальных сетей, караются ограничением свободы на срок до 8 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией и уничтожением соответствующих материалов, а также конфискацией средств (орудий) их изготовления и распространения.

По словам Геращенко, "мобилизацию в Украине не удастся сорвать ни внешним, ни внутренним врагам".

Он напомнил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о намерении "увеличить срок законного пребывания на территории России для граждан Украины с тем, чтобы как можно больше призывников могли уклониться от мобилизации".

"Каждый день о срыве мобилизации в Украине говорят продажные российские СМИ и их филиалы в Украине. Путин и его лживые СМИ – это внешний враг", - отметил Геращенко и добавил, что "продажные военкомы - это враг внутренний", поскольку они за деньги решают, кого мобилизовать, а кого - нет.

Геращенко подчеркнул, что следует бороться и с внутренними, и с внешними врагами, которые работают на срыв мобилизации.

Напомним, что в Генштабе рассказали о мобилизации: идет по плану, повестки получили 75 тысяч человек.