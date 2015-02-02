Главарю ДНР не хватает "пушечного мяса": мечтает "мобилизовать" 100 тыс. человек

Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что в его "республике" через 10 дней будет объявлена "мобилизация".

Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, пишет ТАСС.

"Планируется мобилизовать до 100 тысяч человек", - цитирует слова террориста агентство.

Напомним, ранее Александр Захарченко заявил, что его "республика" пытается объединить силы с самопровозглашенной ЛНР.

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