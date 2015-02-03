Боевики пытаются выбить силовиков с занимаемых позиций: все атаки отражены, карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе наиболее сложной остается обстановка вокруг г. Дебальцево, незаконные вооруженные формирования продолжают штурмовать позиции украинских военных вблизи г. Углегорска, с. Санжаровки и Нижнего Лозового Артемовского района Донецкой области с целью постепенного вытеснения подразделений сил АТО с занимаемых позиций.

Об этом говорится в данных, опубликованных ИАЦ СНБО.

Также, в течение суток террористы прибегали к штурмам опорных пунктов и блокпостов украинских войск вблизи пгт. Луганское Артемовского района и пгт. Ленинское Дзержинского горсовета. Все атаки боевиков отражены, сказано в сообщении.

Кроме того, в г. Дебальцево террористы обстреляли здание горсовета, в котором расположен Совместный центр координации и контроля, образованный в соответствии с Минскими договоренностями, подчеркивается в информации.

Таким образом, боевики в очередной раз демонстрируют, что не желают восстановления мира на Донбассе, резюмировали в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО уничтожили банды "Бэтмен" и "Бендекса", отряд "Хулиган" понес тяжелые потери.

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