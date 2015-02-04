Западные СМИ: мир должен признать, что Путин – неадекватный психопат

4 февраля 2015, 15:23

Мировые лидеры ошиблись, считая Путина авторитарным правителем, относиться к психопатам, словно к нормальным людям, нельзя.

Владимир Путин

Россия не новичок в ведении необъявленных войн, а некоторым кремлевским чиновникам, похоже, нравится раз за разом повторять лживые отрицания, пишет британская правозащитница Джоан Смит в своей колонке для The Independent.

Перевод статьи публикует "Новое время".

История повторяется: тела погибших российских солдат возвращают родственникам, не предоставляя информации о том, как и где они погибли. На вебсайте, созданном оппонентами президента России Владимира Путина, опубликован список из 260 имен и карта Восточной Украины. Мать российского солдата, чье тело ей вернули с оторванными взрывом ногами, рассказала, что сын звонил ей сообщить, что его часть отправляют в Донецк.

Когда подобное происходило во время второй Чеченской войны, российская журналистка Анна Политковская проинтервьюировала убитых горем матерей и опубликовала эти данные. Ее убили в Москве в 2006 году в день рождения Путина и за месяц до того, как российского шпиона Александра Литвиненко отравили полонием. В процессе открытого разбирательства на прошлой неделе смерть Литвиненко назвали "актом ядерного терроризма на улицах крупного города". Бен Эммерсон, представитель вдовы Литвиненко, сказал, что след ведет прямиком к Путину и заявил, что это расследование должно "сорвать маску с обыкновенного преступника, притворяющегося главой государства".

Не все согласны с этим утверждением. Многим экспертам кажется, что Путин просто ощущает угрозу со стороны НАТО; новое правительство Греции пытается подружиться с РФ. Никто не хочет новой холодной войны, но все указывает на то, что Запад совершает колоссальную ошибку, не понимая, что имеет дело с классическим поведением психопата.

Путин демонстрирует полное отсутствие эмпатии и чрезвычайно болезненно воспринимает все происходящее: выступление панк-группы Pussy Riot показалось ему настолько оскорбительным, что две женщины оказались в тюрьме. Еще более угрожающим является его притупленное чувство страха и любовь к риску: именно поэтому Путин получает удовольствие, воюя с теми, кого воспринимает, как соперников.

Все это возвращает нас к проблеме повторения ошибок истории. Случай лидера-психопата не уникален: Саддам Хуссейн демонстрировал похожие качества, хотя пример Сталина в данном случае подходит нам больше. Вопрос в том, что с этим делать. И было бы неплохо, если бы люди, которые оправдывают Путина, прекратили обманывать себя и осознали, насколько он опасен. Я поняла это сразу после убийства Политковской, с которой была знакома, и я видела, как доказательства продолжают накапливаться: с момента прихода Путина к власти не меньше 29 журналистов были убиты в прямой связи со своими расследованиями; активы противников президента изымались, а их самих отправляли в тюрьмы; соседние страны живут в страхе перед вторжением.

Мировые лидеры ошиблись, считая Путина авторитарным правителем, который все же будет держаться в рамках разумного. Если история и учит нас чему-то, так это тому, что относиться к неадекватным психопатам, словно к нормальным людям, нельзя. Мы должны признать, что путинская Россия непредсказуема и опасна.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как Порошенко добился от Путина прекращения наступление на Донбассе.

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Россия Путин Украина война Смит психопат
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