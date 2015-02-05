Керри назвал лучшее оружие Украины в борьбе за независимость

Во время всех встреч я услышал о преданности украинской власти пути реформ, отметил госсекретарь США.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что реформы являются лучшим оружием Украины в борьбе за независимость.
Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.
"Мне очень понравилось, что во время всех встреч я услышал о преданности украинской власти пути реформ", - отметил американский политик.
"Тяжелые реформы являются частью экономического будущего Украины. На самом деле, это лучшее оружие Украина в борьбе за суверенитет, независимость и демократию", - подчеркнул Керри.
По его словам, чем лучше будут проходить реформы, тем больше будет инвестиций и возможностей для экономического сотрудничества, тем больше украинцы будут верить, что это именно то, за что они боролись.
Напомним, ранее Джон Керри провел переговоры с Президентом Петром Порошенко. По словам американского политика, важнейшим вопросом, который они обсуждали, была непрекращающаяся агрессия РФ в Украине.