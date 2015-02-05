Климкин рассказал о встрече с Керри: был украинский разговор

В четверг, 5 февраля, глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Джон Керри, в ходе которой дипломаты искали возможные пути урегулирования кризиса на Донбассе.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

В то же время в ведомстве уточнили, что стороны также обсуждали текущую ситуации в стране.

Также Климкин и Керри обменялись мнениями относительно реализации реформ и поиска путей стабилизации украинской экономики.

Обратим внимание, что глава МИД Украины также прокомментировал встречу в своем Twitter-аккаунте. "На ланче с Керри не только еда была украинская. Был украинский разговор, украинские интересы. Очень положительно. Скоро у нас европейские гости", - написал он.

Напомним, ранее Джон Керри провел переговоры с Президентом Петром Порошенко. По словам американского политика, важнейшим вопросом, который они обсуждали, была непрекращающаяся агрессия РФ в Украине.