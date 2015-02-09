Порошенко, Меркель, Олланд и Путин договорились встретиться в Минске 11 февраля

Президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили во время телефонной конференции в "нормандском формате" пути достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Собеседники достигли прогресса в обсуждении комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, сказано в сообщении.

Они договорились провести экспертные консультации в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и встречу Трехсторонней контактной группы во вторник, 10 февраля, при участии подписантов Минских договоренностей.

Порошенко, Олланд, Меркель и Путин договорились провести встречу в "нормандском формате" в среду, 11 февраля, в Минске, подчеркивается в информации.

Они также ожидают, что их усилия во время встречи в Минске приведут к немедленному и безусловному двустороннему прекращению огня, сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко, Меркель, Олланд и Путин по телефону обсудят урегулирование ситуации на Донбассе.