Порошенко, Меркель, Олланд и Путин договорились встретиться в Минске 11 февраля

Они договорились провести экспертные консультации в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля.
Президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили во время телефонной конференции в "нормандском формате" пути достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
Собеседники достигли прогресса в обсуждении комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, сказано в сообщении.
Они договорились провести экспертные консультации в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и встречу Трехсторонней контактной группы во вторник, 10 февраля, при участии подписантов Минских договоренностей.
Порошенко, Олланд, Меркель и Путин договорились провести встречу в "нормандском формате" в среду, 11 февраля, в Минске, подчеркивается в информации.
Они также ожидают, что их усилия во время встречи в Минске приведут к немедленному и безусловному двустороннему прекращению огня, сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко, Меркель, Олланд и Путин по телефону обсудят урегулирование ситуации на Донбассе.