В США предупредили Россию: заплатит большую цену за продолжение нападений на Донбассе

Государственный секретарь США Джон Керри после окончания встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сделал жесткое заявление.

Об этом сообщает "Новое время".

Встреча глав дипломатических ведомств прошла в Мюнхене, в рамках конференции по вопросам безопасности, говорится в сообщении.

"Я вновь дал понять министру иностранных дел Лаврову, что деэскалация в интересах всех. Россию будут судить по ее действиям. Придется заплатить большую цену, если нападения продолжатся", - заявил Керри.

В то же время, Лавров заявил, что Кремль не собирается поступаться своими "национальными интересами и принципиальной позицией по ключевым вопросам".

Напомним, ранее у Порошенко рассказали о встрече с Меркель и Байденом: говорили о Донбассе.