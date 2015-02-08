В США предупредили Россию: заплатит большую цену за продолжение нападений на Донбассе

Россию будут судить по ее действиям. Придется заплатить большую цену, если нападения продолжатся, заявил Керри.
Государственный секретарь США Джон Керри после окончания встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сделал жесткое заявление.
Об этом сообщает "Новое время".
Встреча глав дипломатических ведомств прошла в Мюнхене, в рамках конференции по вопросам безопасности, говорится в сообщении.
"Я вновь дал понять министру иностранных дел Лаврову, что деэскалация в интересах всех. Россию будут судить по ее действиям. Придется заплатить большую цену, если нападения продолжатся", - заявил Керри.
В то же время, Лавров заявил, что Кремль не собирается поступаться своими "национальными интересами и принципиальной позицией по ключевым вопросам".
Напомним, ранее у Порошенко рассказали о встрече с Меркель и Байденом: говорили о Донбассе.