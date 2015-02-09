Американский сенатор призвал немедленно дать оружие Украине: Путин не хочет мирного решения

Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн призвал немедленно предоставить Украине оружие.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "5 канал".

По его мнению, украинцы не просят мировое сообщество воевать в этой войне, они лишь призывают помочь им защитить себя.

"Если мы поможем Украине нанести удар по российским силам, захватившим их страну, как долго сможет президент Путин вести войну, существование которой отрицает? Именно поэтому мы должны предоставить украинцам оружие для защиты.

Путин не хочет дипломатического решения, он хочет контролировать Украину, так же как и некоторых других соседей", - сказал сенатор США.

Напомним, Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлавзаявляет, что Запад не должен исключать вариант разрешения конфликта в Украине военным путем, и призвал помочь Киеву оружием и военной техникой.