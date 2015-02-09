Военного решения в Украине не существует: Путин должен изменить свой путь - Керри

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что в Вашингтоне не имеют никаких сомнений, что Украина, которая страдает от российской агрессии, скоро будет иметь дополнительную помощь как экономического плана, так и в других сферах.

Об этом он заявил выступая с трибуны Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет Укринформ.

"Я не имею никаких сомнений, что Украина получит дополнительную помощь экономического и другого характера. И делаем мы это так, осознавая, что военного решения не существует", - отметил он.

По его словам, ключ к решению конфликта на востоке Украины "лежит в сфере политики и дипломатии".

При этом Керри отметил, что президент Путин должен принять решение изменить свой путь.

"Мы должны дать ему четкий сигнал, что несмотря ни на что мы полностью преданы принципам суверенитета и территориальной целостности Украины", - заметил Керри.

В то же время он акцентировал, что Соединенные Штаты и Европа имеют единую позицию по украинскому вопросу. "Разрешите заверить всех, что никаких расхождений нет", - отметил Керри.

Напомним, ранее Керри после окончания встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сделал жесткое заявление.

"Я вновь дал понять министру иностранных дел Лаврову, что деэскалация в интересах всех. Россию будут судить по ее действиям. Придется заплатить большую цену, если нападения продолжатся", - заявил Керри.