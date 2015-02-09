В Крыму готовят наемников для отправки в Докучаевск, 25 бронемашин уже переброшены

Боевики и россияне активно перебрасывают войска южнее Донецка. В район Докучаевска продолжают прибывать основные силы батальонной тактической группы противника, укомплектованной военнослужащими РФ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, отмечено прибытие в данный район до 25 единиц бронированной техники (БМП-1,2, до 5 единиц МТ-ЛБ, 8 единиц БТР-80). Кроме того, отмечается сосредоточение в данном районе сводной артиллерийской группы (4 батареи, две из них – РСЗО (12 установок), 8 САУ и 6 орудий Д-30). По данным "Информсопротивления", "зона ответственности" этой БТГ включит в себя район Новоласпа, Троицкое, Еленовка и протянется вплоть до Степного.

Одновременно на базе одной из мотострелковых частей Южного военного округа РФ формируется ещё одна БТГ, которая также будет направлена на данный участок. В данную БТГ также войдет подразделение наемников, прошедших подготовку в учебном лагере в Перевальном (Крым), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что потрепанных под Докучаевском боевиков заменили "командировочные" из Питера на БТРах.

Больше о ситуации под Докучаевском и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".