Жители Краматорска в шоке: город приходит в себя после обстрела, опубликованы новые фото и видео

Жители Краматорска шокированы обстрелом города, паники пока нет, поскольку уже больше чем полгода - это свободная украинская территория.

Главной целью был именно штаб АТО, который находится в районе аэропорта, пишет 112 Украина.

По информации издания, количество залпов сейчас просчитать сложно.

Как сообщили в Донецкой ОГА, что касается жертв, то по предварительным данным погибли 7 человек, 26 ранен. погибли 7 человек из числа гражданского населения. Еще 16 гражданских, в том числе двое детей, получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, на аэродроме ранения получили 10 военнослужащих.

Данные сейчас собираются, очень большая зона поражения, фактически весь город от северной окраины до южной. Прямых попаданий в дома вроде нет, очень много повреждений из-за осколков.

Областная государственная администрация находится в городе и участвует в ликвидации последствия этого обстрела.

На улицах Краматорска лежат неразорванные снаряды, один из них попал в балкон жилого дома.

Ранее в штабе АТО сообщили, что Краматорск обстреляли из Горловки с применением снарядов "Торнадо".

фото: 6264.com.ua; видео: Novost Ukrain; АЛЕКСАНДР СИДОРОВ; ТВ Геббельс; Война Донбасс