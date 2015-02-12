Эксперт рассказал, когда Путин начал агрессию против Украины и объяснил ее цель

12 февраля 2015, 06:03

Агрессия началась 27 июля 2013 года в Киеве, говорит Иларионов.

Путин и Янукович на Владимирской горке

У каждой войны есть дата ее начала и дата ее завершения. Началом войны обычно считают либо день объявления войны, либо день начала непосредственных военных действий, либо то и другое, если оба события произошли в один и тот же день. Агрессия президента РФ Владимира Путина в Украине началась 27 июля 2013 года в Киеве

Об этом российский экономист, старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов пишет в своем блоге в "Живом журнале".

Первая мировая война была начата 28 июля 1914 г., в день, когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии и начала бомбардировку Белграда. Вторая мировая война была начата 1 сентября 1939 г., в день, когда германские и словацкие войска вторглись в Польшу, а А.Гитлер в речи в рейхстаге предъявил ей претензии и объявил о бомбардировках польских городов. Началом Холодной (Третьей мировой) войны стало 12 марта 1947 года, когда Г.Трумэн произнес в Конгрессе США речь, названную затем Доктриной Трумэна.

1. Когда была начата эта война?

Эта война была начата не 24 августа 2014 г., когда батальонно-тактические группы регулярных российских войск пересекли международно признанную российско-украинскую границу и вторглись на территорию Украины.

Она была начата не в ночь с 6 на 7 апреля 2014 г., когда диверсионные группы спецназа ГРУ начали захваты административных зданий в городах Восточного Донбасса.

Она была начата не в ночь с 26 на 27 февраля 2014 г., когда группа российского спецназа захватила здание Верховной Рады в Симферополе.

Она была начата и не 20 февраля 2014 г., в дату, отчеканенную министерством обороны России в качестве старта военной операции по захвату полуострова на медали "За возвращение Крыма".

Путинская война против Украины, с каждым днем рискующая превратиться в гораздо более масштабную войну в Европе и мире, была начата 27 июля 2013 года.

2. Цель этой войны

В этот день Владимир Путин объявил о де-факто начале войны против Украины, выступив в Киеве на конференции "Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины". В этой речи он впервые публично назвал русский, украинский и белорусский народы единым народом и обнародовал цель того, что он скромно назвал предстоящей работой, – объединение России и Украины в рамках одного государства:

3. Лингвистическая агрессия против Украины, отрицание украинской государственности со стороны Путина

В том же выступлении наряду с формулировкой стратегической цели войны Путин сделал прямой, исключающий любую двусмысленность, выпад против суверенной Украины, де-факто отказав ей в наличии у нее государственности. Путин применил по отношению к названию соседней страны (Украина) не предлог "в", традиционно используемый в русском языке по отношению к независимым государствам, а предлог "на", обычно применяемый по отношению к территориям, не имеющим признаков государственности: "К концу ХIХ века чугуна производилось на Украине вдвое больше, чем на Урале".

На первый взгляд, такая замена в использовании предлогов – с "в" на "на" – может показаться чем-то незначительным. Однако это не так. Путин серьезно относится к такого рода деталям. В течение всего времени своего нахождения на высших государственных постах в России (до 27 июля 2013 г.) Путин в своей официальной речи использовал лишь правильную грамматическую форму русского языка – "в Украине". Такая же грамматическая форма "в Украине" до 27 июля 2013-го использовалась и во всех официальных российских документах. Например, 12 июля 2012: Декларация о содержании российско-украинского стратегического партнерства: "Стороны будут оказывать поддержку украинскому языку в Российской Федерации и русскому языку в Украине в соответствии с общеевропейскими нормами, интересами россиян и украинцев и задачами расширения всесторонних связей между людьми").

Однако с вечера 27 июля 2013 года Путин с названием государства "Украина" использует лишь неверную грамматическую форму "на Украине".

19 сентября 2013 г., Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай": "Треть из них пошло на Украину, понимаете?..".

19 декабря 2013 г., Пресс-конференция: "Вы, наверное, знаете, а кто не знает, я скажу: вертолётные двигатели мы почти на 100 процентов закупали до сих пор на Украине для наших Вооружённых Сил... Я не случайно сказал вам про структуру товарных потоков на Украине..".

4 марта 2014 г., Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине: "Во-первых, оценка того, что произошло в Киеве, на Украине в целом...Обогащение и расслоение общества, и у нас этих проблем предостаточно, и у нас они носят очень острый характер, а на Украине это ещё острее...Кстати, сразу могу сказать, что наши учения, которые были проведены недавно, они никак не связаны с событиями на Украине".

18 марта 2014 г., Обращение Президента РФ:"Что им двигало – стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине...Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен...Но те, кто стоял за последними событиями на Украине...Именно они во многом определяют и сегодня ещё до сих пор жизнь на Украине. Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет...".

Таким образом, дата перехода от использования грамматической формы "в Украине" к грамматической форме "на Украине" 27 июля 2013 г. – это дата начала Владимиром Путиным лингвистической агрессии против Украины.

4. Лингвистическая агрессия против Украины со стороны российского руководства

Вслед за Путиным от использования формы "в Украине" к форме "на Украине" перешли и другие российские сановники и чиновники. Так, например, патриарх Кирилл на упомянутой выше встрече Путина с членами Священного Синода УПЦ Московского патриархата 27 июля 2013 г. применял правильную грамматическую форму русского языка: "в Украине": Сегодня мы находимся в Украине, в братской стране, в том месте, где было совершено Крещение.

Однако 14 августа 2014 г. в своем обращении к Патриарху Константинопольскому Варфоломею он использовал уже некорректную для русского языка форму "на Украине": "Еще осенью минувшего года, в начале текущего политического кризиса на Украине...".

Путин и Янукович в Херсонесе

5. Гибридная антиукраинская война

Своим объявлением о целях войны против Украины и переходом к лингвистической агрессии Путин 27 июля 2013 г. начал антиукраинскую войну. Первый этап этой войны не предполагал использования конвенциональных вооруженных сил и потому представлял собой т.н. гибридную войну. Главный элемент гибридной войны против Украины с самого ее начала – антиукраинская информационная война, в том числе антиукраинская лингвистическая война, – был запущен в ход 27 июля 2013 г. в Киеве.

В тот же день, 27 июля 2013 г., запретом импорта кондитерских изделий фабрики "Рошен" Роспотребнадзор открыл санитарный фронт гибридной войны против Украины. Однако письмо Роспотребнадзора за подписью главного санитарного врача Г.Онищенко будет опубликовано лишь два дня спустя, 29 июля, поскольку следующий за объявлением войны против Украины день, 28 июля 2013-го, Путин еще находился в Украине.

Тогда он направился на освящение колокола особо дорогого ему Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе Таврическом. Как известно, по фальсифицированному преданию, собор был возведен на том месте, где якобы принял крещение Киевский князь Владимир Святославович (Первый). На самом деле князь Владимир крестился или в Киеве или в Василькове (недалеко от Киева).

Путин и Янукович пожимают руки у колокола в Херсонесе

Вслед за открытием санитарного фронта вскоре были открыты экономический, финансовый, дипломатический и другие фронты антиукраинской войны, нового уровня достигла дезинформационная кампания.

20 февраля 2014 г. наряду с интенсификацией гибридной войны, достигшей к тому времени невиданного уровня ожесточенности, была начата и конвенциональная война против Украины.

Тем не менее, первые выстрелы гибридной части антиукраинской войны (на информационном, лингвистическом, санитарном фронтах) были сделаны 27 июля 2013 г.

6. Когда закончится эта война?

Целью Путинской войны против Украины является попытка включения ее, Беларуси, а также русскоязычных анклавов в других государствах в некое геополитическое объединение "Русский мир", ликвидация или, по крайней мере, ограничение их суверенитета.

Поэтому эта война, начатая 27 июля 2013 г., закончится лишь тогда, когда Путин, а также любые иные российские государственные руководители и на словах и на деле, безусловно, откажутся от политики отрицания государственности, суверенитета и независимости Украины и других государств с русским и русскоязычным населением, когда они признают безусловное право граждан Украины и только граждан Украины определять свое настоящее и будущее, внешнеполитическую и внешнеэкономическую ориентацию своего государства. Подтверждением серьезности таких намерений должно стать прекращение каких бы то ни было агрессивных действий против Украины, включая и прекращение лингвистической антиукраинской агрессии.

Будучи и показательным и символичным, прекращение такой агрессии само по себе не означало бы автоматического прекращения военных действий на других фронтах этой войны. Но до тех пор, пока продолжается лингвистическая агрессия, вне всякого сомнения, продолжается и война против Украины.

Есть еще одно практическое соображение. Использование неверной грамматической формы "на Украине" – независимо от того, происходит ли оно бессознательно или совершенно осознанно, – является участием произносящего в антиукраинской лингвистической агрессии, поддержкой войны против Украины, ведущейся Путиным, Лавровым, Кириллом.

У обычного российского гражданина не так много реальных возможностей противодействовать этой подлой войне против Украины и украинцев. Но один весомый ресурс есть у каждого – не участвовать в лингвистической антиукраинской агрессии, отказаться от помощи Путину, Кириллу, Лаврову, следовать образцам русских классиков А.Пушкина, Н.Гоголя, Л.Толстого, А.Чехова, использовать в своей речи корректную в русском языке грамматическую форму "в Украине".

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Путин Украина гибридная война агрессия вторжение Иларионов
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