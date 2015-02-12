В Минске уже 12 часов продолжается встреча в "нормандском формате" по Украине, в которой принимают участие Президент Украины Петр Порошенко, , канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин.

Официальные лица избегают комментариев и прогнозов. Участники переговоров в ближайшее время могут подписать документы по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает TUT.BY.

"К журналистам вышла представитель французской делегации, которая заявила, что в ближайшее время планируется подписание документов главами государств. Ожидается, что после этого участники встречи могут выступить с заявлением по итогам переговоров", - сказано в сообщении.

Между тем во Дворце Независимости в Минске сотни представителей СМИ ожидают завершения саммита. Часть журналистов поджидают участников переговоров возле зала, где проходит встреча. Некоторые ожидают в пресс-центре, часть разошлась по кулуарам, другие дремлют в креслах и диванчиках, расставленных по дворцу, а кто прямо на столе.

Как известно, до сих пор нет никаких официальных комментариев о том, какие вопросы обсуждали стороны.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам минских переговоров насчет урегулирования ситуации на Донбассе стороны намерены подписать итоговый документ.