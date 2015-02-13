Порошенко о Путине: "Затеял грязную игру", Лукашенко: "Все это поняли", опубликовано видео

Операторы в Минске зафиксировали, как Президент Петр Порошенко сказал главе белорусского государства Александру Лукашенко, что против Украины ведется "грязная игра".

Об этом сообщает УНИАН.

Сначала на видеозаписи слышно, как Порошенко говорит "Тяжело", очевидно, комментируя ход переговоров в "нормандском формате", которые длились около 16 часов.

"Он затеял нечестную и грязную игру", - сказал Порошенко, очевидно, говоря о президенте России Владимире Путине.

"Я знаю, знаю. Но все поняли это", - ответил Лукашенко, кивая.

На видео также зафиксирован момент, когда охранник президента зацепил оператора. Порошенко помог журналисту подняться, а потом извинился.

Напомним, 12 февраля завершились переговоры лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Результатом стало принятие Декларации президентов Украины, Франции, РФ и канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Также напомним, что Россия фактически отказалась выполнять Минские соглашения, заявив, что она не является участником конфликта.

Видео: News Online